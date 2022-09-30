"Реал" - "Шахтер": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Игра состоится в Мадриде

Донецкий "Шахтер" после ничьей с "Селтиком" (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 проведет поединок с "Реалом".

В прямом эфире в Украине матч "Реал" — "Шахтер" покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Задача и "Горняков", и Сливочных — набирать очки в каждой игре, правда, дончан устроит и ничья, а вот мадридцы хотят набрать максимум баллов в противостоянии с "Шахтером", которое состоится в среду, 5 октября. В этот день "Реал" примет украинский клуб на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Другие представители группы F "Селтик" и РБ Лейпциг также сыграют в среду, но начнут раньше — в 19:45 по киевскому времени.

Турнирное положение команд в группе F Лиги чемпионов

Напомним, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сенсационно разбил РБ Лейпциг со счетом 1:4. В 4-м туре главного еврокубка дончане вновь сыграют с "Реалом". Из-за полномасштабного вторжения рф "домашний" поединок "Горняки" проведут не в Украине.

Ранее сообщалось, что легенда донецкого "Шахтера" будет работать в россии.