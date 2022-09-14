"Шахтер" добыл очко в Лиге чемпионов: видеообзор матча с "Селтиком"

"Горняки" провели первый "домашний" матч в Лиге чемпионов

В среду, 14 сентября, донецкий "Шахтер" провел матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против шотландского "Селтика".

Встреча состоялась в Варшаве (Польша) на стадионе "Войска Польского" и завершилась со счетом 1:1. В следующем туре "Горняки" сыграют с "Реалом", а "Селтик" — с РБ Лейпциг.

"Шахтер" провалил дебют, а шотландский коллектив попросту разрывал оборону хозяев и закономерно открыл счет. На 11-й минуте Рэо Хататэ ударом с угла вратарской легко поразил ворота Трубина. Примечательно, что УЕФА позднее переписал взятие ворот на Артема Бондаренко (автогол). Казалось, дончане будут разгромлены, однако гости в какой-то момент "отключились". Этим воспользовались Судаков и Мудрик. Первый идеальной передачей разрезал оборону "Селтика", а второй реализовал выход один на один с Хартом.

Во втором тайме игра выровнялась, а скорости сильно упали. В итоге встреча завершилась ничьей.

Шахтер - Селтик: статистика матча

Турнирное положение команд в группе F Лиги чемпионов

Видеообзор матча "Шахтер" — "Селтик" (полное видео матча доступно на megogo)

Видео голов:

Напомним, текущий евросезон "Шахтер" начал в Германии матчем против РБ Лейпциг. Этот поединок завершился сенсационной победой "Горняков" со счетом 1:4. "Селтик", в свою очередь, уступил "Реалу" (0:3).