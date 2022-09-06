Первая сенсация и старт "Шахтера": результаты и видеообзоры матчей 6 сентября (обновляется)
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Лига чемпионов сезона 2022/23 стартовала
Во вторник, 6 сентября, стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, в частности "Шахтер" начал свой путь в главном еврокубке матчем с РБ "Лейпциг".
Лига чемпионов началась с сенсации, сообщает официальный сайт УЕФА. 2 игры были сыграны раньше остальных.
Загребское "Динамо" принимало лондонский "Челси". Встреча прошла на стадионе "Максимир" в Загребе (Хорватия) и завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0. За "Динамо" гол оформил Мислав Оршич. В параллельном поединке Боруссия Д разобралась с "Копенгагеном" 3:0. За дортмундцев забивали Марко Ройс, Рафаэль Геррейро, Джуд Беллингем.
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 6 сентября (обновляется)
"Боруссия" Д — "Копенгаген" 3:0
Голы: Ройс, Геррейро, Беллингем
"Динамо" (Загреб) — "Челси" 1:0
Гол: Оршич
"Бенфика" – "Маккаби" Хайфа
"Зальцбург" – "Милан"
"Пари Сен-Жермен" – "Ювентус"
РБ "Лейпциг" – "Шахтер"
"Севилья" – "Манчестер Сити"
"Селтик" – "Реал"
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд Лиги чемпионов, дважды проиграв "Бенфике". Теперь киевляне сыграют в Лиге Европы.