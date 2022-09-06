Перша сенсація та старт "Шахтаря": результати та відеоогляди матчів 6 вересня (оновлюється)

Ліга чемпіонів сезону 2022/23 стартувала

У вівторок, 6 вересня, стартував груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23, зокрема "Шахтар" розпочав свій шлях у головному єврокубку матчем із РБ "Лейпциг".

Ліга чемпіонів розпочалася із сенсації, повідомляє офіційний сайт УЄФА. 2 гри були зіграні раніше за інші.

Загребське "Динамо" приймало лондонський "Челсі". Зустріч пройшла на стадіоні "Максімір" у Загребі (Хорватія) та завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 1:0. За "Динамо" гол оформив Міслав Оршич. У паралельному поєдинку Боруссія Д розібралася з "Копенгагеном" 3:0. За дортмундців забивали Марко Ройс, Рафаель Геррейро, Джуд Беллінгем.

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 6 вересня (оновлюється)

"Борусія" Д — "Копенгаген" 3:0

Голи : Ройс, Геррейро, Беллінгем

"Динамо" (Загреб) — "Челсі" 1:0

Гол : Оршич

"Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа

"Зальцбург" – "Мілан"

"Парі Сен-Жермен" – "Ювентус"

РБ "Лейпциг" – "Шахтар"

"Севілья" – "Манчестер Сіті"

"Селтік" – "Реал"

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, двічі програвши "Бенфіці". Тепер кияни зіграють у Лізі Європи.