"Шахтер" - "Селтик": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" проведут первый домашний еврокубковый матч в сезоне

В среду, 14 сентября, донецкий "Шахтер", который сказочно стартовал в текущем розыгрыше ЛЧ, проведет матч 2-го тура группового раунда против "Селтика".

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется в 19:45 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов и хайлаты игры.

"Горняки" после неудачного старта в чемпионате Украины вышли на победный путь и показывают довольно неплохую игру. Украинский клуб после успеха в Германии показал, что готов к конкуренции за выход в плей-офф, несмотря на потерю ключевых футболистов перед стартом сезона. В случае успеха "Шахтер" значительно повысит свои шансы на выход в 1/8 финала.

В последнем матче чемпионата Украины "Шахтер" добыл волевую победу над "Черноморцем" (2:1). "Селтик" в прошлом туре ЛЧ уступил "Реалу" (0:3). В последнем туре чемпионата Шотландии "Селтик" разгромил "Рейнджерс" (4:0).

Турнирное положение команд в группе Шахтера

Матч "Шахтер" — "Селтик" пройдет на стадионе "Войска Польского" в Варшаве (Польша). В Украине покажут игру в прямом эфире. К слову, букмекеры считают шотландцев небольшими фаворитами встречи.

Ранее стало известно, что легенда "Шахтера" решил работать тренером в россии во время войны.