"Шахтар" — "Селтік": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" проведуть перший домашній єврокубковий матч у сезоні

У середу, 14 вересня, донецький "Шахтар", який казково стартував у поточному розіграші ЛЧ, проведе матч 2-го туру групового раунду проти "Селтіка".

"Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 19:45 за київським часом. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів та хайлати гри.

"Гірники" після невдалого старту в чемпіонаті України вийшли на переможних шлях і показують досить непогану гру. Український клуб після успіху у Німеччині показав, що готовий до конкуренції за вихід у плей-офф, попри втрату ключових футболістів перед стартом сезону. У разі успіху "Шахтар" значно підвищить свої шанси на вихід до 1/8 фіналу.

В останньому матчі чемпіонату України "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Чорноморцем" (2:1). "Селтік" у минулому турі ЛЧ поступився "Реалу" (0:3). В останньому турі чемпіонату Шотландії "Селтік" розгромив "Рейнджерс" (4:0).

Турнірне становище команд у групі Шахтаря

Матч "Шахтар" — "Селтік" пройде на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві (Польща). В Україні покажуть гру у прямому ефірі. Букмекери вважають шотландців фаворитами зустрічі.

Раніше стало відомо, що легенда "Шахтаря" вирішив працювати тренером у росії під час війни.