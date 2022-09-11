"Шахтар" — "Селтік": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

"Гірники" зіграють перший "домашній" матч у євросезоні

Донецький "Шахтар" після успішного старту у Лізі чемпіонів у Німеччині проведе матч другого туру групового раунду проти шотландського "Селтіка".

У прямому ефірі в Україні цей поєдинок покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Донецький клуб перед дуеллю з "Реалом" у 3 та 4 турах ЛЧ потрібна лише перемога для боротьби за плей-офф головного єврокубка, адже взяти очки з "Вершковими" буде дуже непросто. Шотландці також гратимуть на перемогу, адже далі на "Селтік" чекає 2-матчева дуель з німецьким "РБ Лейпциг". Через повномасштабну війну з рф матч "Шахтар" — "Селтік" пройде не в Україні, а на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві (Польща). Гра відбудеться у середу, 14 вересня, початок поєдинку – о 19:45 за київським часом.

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Напередодні букмекери назвали фаворита у матчі "Шахтар" — "Селтік". Додамо, що у "Шахтарі" висловили невдоволення УЄФА, що російський канал покаже їхній матч у Лізі чемпіонів у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що легендарний футболіст "Шахтаря" Геннадій Зубов вирішив попрацювати у росії під час війни.