"Шахтар" розлютився через рішення УЄФА щодо росії: подробиці

Російський телеканал зібрався показувати гру "Шахтаря" з "Селтіком" у прямому ефірі

У п’ятницю, 9 вересня, на 198-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російський пропагандистський канал "Матч ТВ" показуватиме "домашні" матчі донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. Це викликало лють у "Гірників".

Про це повідомляє dailyrecord. У донецькому клубі висловили невдоволення тим, що їхню гру в прямому ефірі покаже російський телеканал. Примітно, що "Матч ТВ" належить компанії "Газпром", з яким УЄФА (організатор єврокубків — ред.) розірвав відносини після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Ми в люті від цього рішення. Країна-агресор має бути максимально ізольована. Ми виступаємо не лише проти участі російських клубів у єврокубках, але й закликаємо виключити росію з усіх міжнародних турнірів, у тому числі під егідою УЄФА та ФІФА

Світова спортивна спільнота має нарешті об’єднатися у цьому питанні та виключити росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо, коли йдеться про продаж телевізійних прав", — сказав один із представників донецького клубу.

Матч ТВ став пропагандистським каналом після початку великої війни

Нагадаємо, "Шахтар" ударно стартував у Лізі чемпіонів, розгромивши "РБ Лейпциг" на виїзді (1:4). У другому турі донеччани проведуть "домашній" поєдинок із "Селтіком". Зустріч відбудеться у середу, 14 вересня, у Варшаві на стадіоні "Війська Польського".

Раніше повідомлялося, що легенда "Шахтаря" вирішила почати працювати в росії.