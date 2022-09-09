"Шахтер" в ярости из-за решения УЕФА по россии: подробности

Российский телеканал собрался показывать игру "Шахтера" с "Селтиком" в прямом эфире

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российский пропагандистский канал "Матч ТВ" будет показывать "домашние" матчи донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Это вызвало ярость у "Горняков".

Об этом сообщает dailyrecord. В донецком клубе выразили недовольство тем, что их игру в прямом эфире покажет российский телеканал. Примечательно, что "Матч ТВ" принадлежит компании "Газпром", с которым УЕФА (организатор еврокубков, — ред.) разорвал отношения после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Мы в ярости от этого решения. Страна-агрессор должна быть максимально изолирована. Мы выступаем не только против участия российских клубов в еврокубках, но и призываем исключить россию из всех международных турниров, в том числе под эгидой УЕФА и ФИФА

Мировое спортивное сообщество должно наконец объединиться в этом вопросе и исключить россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно, когда речь идет о продаже телевизионных прав", — сказал один из представителей донецкого клуба.

Матч ТВ стал пропагандистским каналом после начала большой войны

Напомним, "Шахтер" ударно стартовал в Лиге чемпионов, разгромив "РБ Лейпциг" на выезде (1:4). Во втором туре дончане проведут "домашний" поединок с "Селтиком". Встреча состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве на стадионе "Войска Польского".

Ранее сообщалось, что легенда "Шахтера" решил начать работать в россии.