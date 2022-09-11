"Шахтер" - "Селтик": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" сыграют первый "домашний" матч в евросезоне

Донецкий "Шахтер" после успешного старта в Лиге чемпионов в Германии проведет матч второго тура группового раунда против шотландского "Селтика".

В прямом эфире в Украине этот поединок покажет megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Донецкий клуб перед дуэлью с "Реалом" в 3 и 4 турах ЛЧ нужна только победа для борьбы за плей-офф главного еврокубка, ведь взять очки со "Сливочными" будет очень непросто. Шотландцы также наверняка будут играть на победу, ведь дальше "Селтик" ждет 2-матчевая дуэль с немецким "РБ Лейпциг". Из-за полномасштабной войны с рф матч "Шахтер" — "Селтик" пройдет не в Украине, а на стадионе "Войска Польского" в Варшаве (Польша). Игра состоится в среду, 14 сентября, начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

Турнирное положение команд в группе F Лиги чемпионов

Накануне букмекеры назвали фаворита в матче "Шахтер" — "Селтик". Добавим, что в "Шахтере" высказали недовольство УЕФА, что российский канал покажет их матч в Лиге чемпионов в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист "Шахтера" Геннадий Зубов решил поработать в россии во время войны.