"Шахтер" - "Селтик": букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Лиги чемпионов

"Горняки" умеют добиваться результата, несмотря на плохие расклады

Донецкий "Шахтер" после невероятного старта на групповой стадии Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (1:4) проведет "домашнюю" игру 2-го тура с "Селтиком". Букмекеры считают именно шотландский клуб фаворитом во встрече.

Об этом сообщает pm.ua. По мнению специалистов, больше шансов на успех именно у "Селтика".

На победу шотландского коллектива можно сделать ставку с коэффициентом 2,25. В то же время шансы "Шахтера" на триумф и ничью чуть меньше — 3,05 и 3,55 соответственно. Добавим, что самым вероятным исходом встречи букмекеры называют результат 1:1 (коэффициент — 7,40).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Селтик" (данные за 10 сентября):

Пари-Матч: (победа "Шахтера" 3,05 — ничья 3,55 — победа "Селтика" 2,25)

Матч "Шахтер" — "Селтик" состоится в среду, 14 сентября на стадионе "Войска Польского" в Варшаве (Польша). Напомним, "Горняки" подходят к поединку в качестве лидера группы F, где также выступает мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" выразили негодование из-за того, что в рф покажут матч донецкой команды в ЛЧ в прямом эфире. Добавим, "Горняки" на старте УПЛ не сумели обыграть "Металлист-1925" (0:0).