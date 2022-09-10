"Шахтар" — "Селтік": букмекери дали неоднозначний прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Гірники" вміють досягати результату, попри погані розклади

Донецький "Шахтар" після неймовірного старту на груповій стадії Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" (1:4) проведе "домашню" гру 2-го туру з "Селтіком". Букмекери вважають саме шотландський клуб фаворитом у зустрічі.

Про це повідомляє pm.ua. На думку фахівців, більше шансів на успіх саме у "Селтіка".

На перемогу шотландського колективу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,25. Водночас шанси "Шахтаря" на тріумф та нічию трохи менші — 3,05 та 3,55 відповідно. Додамо, що найімовірнішим результатом зустрічі букмекери називають результат 1:1 (коефіцієнт – 7,40).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Селтік" (дані за 10 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Шахтаря" 3,05 — нічия 3,55 — перемога "Селтіка" 2,25)

Матч "Шахтар" — "Селтік" відбудеться у середу, 14 вересня на стадіоні "Війська Польського" у Варшаві (Польща). Нагадаємо, "Гірники" підходять до поєдинку у якості лідеру групи F, де також виступає мадридський "Реал".

Раніше повідомлялося, що в "Шахтарі" висловили обурення через те, що в росії покажуть матч донецької команди в ЛЧ у прямому ефірі. Додамо, "Гірники" на старті УПЛ не зуміли обіграти "Металіст-1925" (0:0).