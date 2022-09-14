"Шахтар" здобув очко у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу із "Селтіком"

"Гірники" провели перший "домашній" матч у Лізі чемпіонів

У середу, 14 вересня, донецький "Шахтар" провів матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти шотландського "Селтіка".

Зустріч відбулася у Варшаві (Польща) на стадіоні "Війська Польського" та завершилася з рахунком 1:1. У наступному турі "Гірники" зіграють з "Реалом", а "Селтік" — з РБ Лейпциг.

"Шахтар" провалив дебют, а шотландський колектив просто розривав оборону господарів і закономірно відкрив рахунок. На 11-й хвилині Рео Хатате ударом з кута воротарського майданчика легко вразив ворота Трубіна. Примітно, що УЄФА пізніше переписав взяття воріт на Артема Бондаренка (автогол). Здавалося, донеччани будуть розгромлені, проте гості у якийсь момент "відключилися". Цим скористалися Судаков і Мудрик. Перший ідеальною передачею розрізав оборону "Селтіка", а другий реалізував вихід віч-на-віч з Хартом.

У другому таймі гра вирівнялася, а швидкості сильно впали. У результаті зустріч завершилася нічиєю.

Шахтар - Селтік: статистика матчу

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Відеоогляд матчу "Шахтар" — "Селтік" (повне відео матчу доступне на megogo)

Відео голів:

Нагадаємо, поточний євросезон "Шахтар" розпочав у Німеччині матчем проти РБ Лейпциг. Цей поєдинок завершився сенсаційною перемогою "Гірників" з рахунком 1:4. "Селтік", у свою чергу, поступився "Реалу" (0:3).