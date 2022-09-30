"Реал" — "Шахтар": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Гра відбудеться у Мадриді

Донецький "Шахтар" після нічиєї з "Селтіком" (1:1) у 3-му турі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проведе поєдинок із "Реалом".

У прямому ефірі в Україні матч ЛЧ "Реал" — "Шахтар" покаже megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Завдання і "Гірників", і Вершкових — набирати очки у кожній грі, щоправда, донеччан влаштує і нічия, а ось мадридці хочуть набрати максимум балів у протистоянні з "Шахтарем", яке відбудеться у середу, 5 жовтня. Цього дня "Реал" прийматиме український клуб на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Інші представники групи F "Селтік" та РБ Лейпциг також зіграють у середу, але розпочнуть раніше — о 19:45 за київським часом.

Турнірне становище команд у групі F Ліги чемпіонів

Нагадаємо, у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" сенсаційно розбив РБ Лейпциг із рахунком 1:4. У 4-му турі головного єврокубку донеччани знову зіграють із "Реалом". Через повномасштабне вторгнення рф "домашній" поєдинок "Гірники" проведуть не в Україні.

Раніше повідомлялося, що легенда донецького "Шахтаря" працюватиме в росії.