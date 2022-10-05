Іспанія згодна поділитися з Україною ЧС-2030 з футболу. Потрібно ще одне "так"

Світова першість 2030 року може пройти у трьох європейських країнах

Україна стала ще на крок ближчою до проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Нашу країну можуть включити до спільної заявки Іспанії та Португалії.

Свою згоду вже дала іспанська сторона. Про це повідомила речник уряду Іспанії Ізабель Родрігес.

"Звичайно, уряд підтримує включення України до нашої заявки, тому що це завжди добре, коли спорт поєднується зі світом", — цитує Родрігес EFE.

Наразі залишилося отримати згоду від Португалії. За попередніми даними, Україні можуть віддати матчі однієї з груп мундіалю. Від цього не особливо постраждають країни, що приймають турнір, адже в 2030 році на чемпіонаті світу гратиме аж 48 збірних! Зараз – 32.

Цього року стартує подання заявок на проведення мундіалю. А вибір буде зроблено на конгресі ФІФА 2024 року.

Поки що виявили бажання організувати чемпіонат світу такі країни:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі.

Іспанія, Португалія.

Греція, Єгипет, Саудівська Аравія.

До речі, 9 жовтня збірна України дізнається суперників у відборі на Євро-2024.