Испания согласна поделиться с Украиной ЧМ-2030 по футболу. Нужно еще одно "да"

Мировое первенство 2030 года может пройти в трех европейских странах

Украина стала еще на шаг ближе к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года. Нашу страну могут включить в совместную заявку Испании и Португалии.

Свое согласие уже дала испанская сторона. Об этом сообщила спикер правительства Испании Изабель Родригес.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт сочетается с миром", — цитирует Родригес EFE.

Теперь осталось получить согласие от Португалии. По предверительным данным, Украине могут отдать матчи одной из групп мундиаля. От этого не особо пострадают принимающие страны, ведь в 2030 году на чемпионате мира будет играть аж 48 сборных! Сейчас — 32.

В этом году стартует подача заявок на проведение мундиаля. А выбор будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Пока что выразили желание организовать чемпионат мира такие страны:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.

Испания, Португалия.

Греция, Египет, Саудовская Аравия.

Кстати, 9 октября сборная Украины узнает соперников в отборе на Евро-2024.