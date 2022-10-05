Испания согласна поделиться с Украиной ЧМ-2030 по футболу. Нужно еще одно "да"
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Мировое первенство 2030 года может пройти в трех европейских странах
Украина стала еще на шаг ближе к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года. Нашу страну могут включить в совместную заявку Испании и Португалии.
Свое согласие уже дала испанская сторона. Об этом сообщила спикер правительства Испании Изабель Родригес.
"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что это всегда хорошо, когда спорт сочетается с миром", — цитирует Родригес EFE.
Теперь осталось получить согласие от Португалии. По предверительным данным, Украине могут отдать матчи одной из групп мундиаля. От этого не особо пострадают принимающие страны, ведь в 2030 году на чемпионате мира будет играть аж 48 сборных! Сейчас — 32.
В этом году стартует подача заявок на проведение мундиаля. А выбор будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.
Пока что выразили желание организовать чемпионат мира такие страны:
- Марокко.
- Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.
- Испания, Португалия.
- Греция, Египет, Саудовская Аравия.
Кстати, 9 октября сборная Украины узнает соперников в отборе на Евро-2024.