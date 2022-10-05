Зірка "Реала" отримав 9 років за зґвалтування. Він ховається у Бразилії

Футболіст має відбувати термін в Італії, але Бразилія відмовляється його видати

Міністерство юстиції Італії зажадало у Бразилії екстрадицію знаменитого футболіста Робіньо. Він отримав термін за зґвалтування.

Як повідомляє Mirror, Робіньо разом з другом у 2017 році був засуджений до дев’яти років в’язниці за групове зґвалтування, здійснене в Італії у 2013 році. Це сталося в одному з нічних клубів Мілана, жертвою Робіньо стала 23-річна дівчина.

Після того, як завершилися всі апеляції, влада Італії зажадала у Бразилії видати злочинця. Проте Робіньо навряд чи буде екстрадовано. Бразильці не видають своїх громадян іншим країнам. Але й виїхати за межі Бразилії йому буде складно, адже в іншій країні його можуть затримати та вислати до Італії.

Зазначимо, що Робіньо розпочинав свою кар’єру в "Сантосі", а 2005 року перейшов до мадридського "Реала", де відіграв три сезони. До речі, 5 жовтня "Реал" грає із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів.

Після "Реала" Робіньо грав у таких топових клубах, як "Манчестер Сіті" та "Мілан". За національну збірну провів сотню матчів.

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