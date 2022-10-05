Звезда "Реала" получил 9 лет за изнасилование. Он скрывается в Бразилии

Футболист должен отбывать срок в Италии, но Бразилия отказывается его выдать

Министерство юстиции Италии затребовало в Бразилии экстрадицию знаменитого футболиста Робиньо. Он получил срок за изнасилование.

Как сообщает Mirror, Робиньо вместе с другом в 2017 год был приговорен к девяти годам тюрьмы за групповое изнасилование, совершенное в Италии в 2013 году. Это произошло в одном из ночных клубов Милана, жертвой Робиньо стала 23-летняя девушка.

После того, как завершились все аппеляции, власти Италии потребовали Бразилию выдать преступника. Однако Робиньо вряд ли будет экстрадирован. Бразильцы не выдают своих граждан другим странам. Но и выехать за пределы Бразилии ему будет сложно, ведь в другой стране его могут задержать и выслать в Италию.

Отметим, что Робиньо начинал свою карьеру в "Сантосе", а в 2005 году перешел в мадридский "Реал", где отыграл три сезона. Кстати, 5 октября "Реал" играет с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

После "Реала" Робиньо играл в таких топовых клубах, как "Манчестер Сити" и "Милан". За национальную сборную провел сотню матчей.

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