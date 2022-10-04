Футболист врезался головой об стену и потерял сознание: жуткое видео из Германии

Денис Епель поскользнулся на мокром покрытии и сильно ударился

Неприятный эпизод произошел в поединке северо‑восточной региональной лиги чемпионата Германии. По ходу матча "Хемнитцер" — "Хеми Лейпциг" нападающий Денис Епель потерял сознание.

В первом тайме форвард гостей бежал за мячом, поскользнулся на мокром покрытии за пределами поля и врезался в бетонную стену. Удар пришелся в голову и Епель упал без сознания.

Сначала футболист лежал неподвижно, затем ему оказали помощь врачи и увезли в больницу. Через сутки Дениса Епеля выписали.

Напомним, что на этой неделе пройдут матчи группового этапа Лиги чемпионов. 5 октября смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию поединка "Реал" — "Шахтер".

Кстати, появилась информация, что Украина может принять матчи чемпионата мира по футболу 2030 года. Подать совместную заявку нашу страну пригласили Испания и Португалия. Решение могут принять уже очень скоро.