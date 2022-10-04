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Украине готовы отдать чемпионат мира по футболу! Нужно согласие лишь двух стран

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Украине готовы отдать чемпионат мира по футболу! Нужно согласие лишь двух стран Новость обновлена 04 октября 2022, 09:20

Совместную заявку на проведение ЧМ-2030 могут подать Испания, Португалия и Украина

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти в Украине! И это не сон. Наша страна присоединится к заявке Испании и Португалии.

Как пишет авторитетное издание The Times, Украине достанется одна из групп турнира.

Официально о включении Украины в заявку может быть объявлено в среду на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. Это предложение призвано поддержать идею, что футбол может вернуть надежду и мир.

В этом году стартует подача заявок на проведение мундиаля. А выбор будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Пока что выразили желание организовать чемпионат мира такие страны:

  • Марокко.
  • Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.
  • Испания, Португалия.
  • Греция, Египет, Саудовская Аравия.

По слухам, ФИФА намерен отдать мировое первенство Европе, ведь ЧМ-2022 состоится в Катаре, а ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика.

Напомним, что женщины попросили ФИФА исключить сборную Ирана с ЧМ-2022.

Ранее мы писали, что сборная Дании презентовала форму-невидимку на мундиаль.