Украине готовы отдать чемпионат мира по футболу! Нужно согласие лишь двух стран

Совместную заявку на проведение ЧМ-2030 могут подать Испания, Португалия и Украина

Чемпионат мира по футболу 2030 года может пройти в Украине! И это не сон. Наша страна присоединится к заявке Испании и Португалии.

Как пишет авторитетное издание The Times, Украине достанется одна из групп турнира.

Официально о включении Украины в заявку может быть объявлено в среду на пресс-конференции в штаб-квартире УЕФА. Это предложение призвано поддержать идею, что футбол может вернуть надежду и мир.

В этом году стартует подача заявок на проведение мундиаля. А выбор будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Пока что выразили желание организовать чемпионат мира такие страны:

Марокко.

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чили.

Испания, Португалия.

Греция, Египет, Саудовская Аравия.

По слухам, ФИФА намерен отдать мировое первенство Европе, ведь ЧМ-2022 состоится в Катаре, а ЧМ-2026 примут США, Канада и Мексика.

Напомним, что женщины попросили ФИФА исключить сборную Ирана с ЧМ-2022.

Ранее мы писали, что сборная Дании презентовала форму-невидимку на мундиаль.