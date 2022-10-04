Польский клуб настигла карма за антиукраинский баннер (фото)

В клубе открестились от действий фанатов

Польша помогает украинцам с начала полномасштабного вторжения рф, однако и там находятся люди, которые недовольны волной беженцев из соседней страны.

На матче 11-го тура чемпионата Польши по футболу в объективы телекамер попал антиукраинский баннер, который разместили на трибунах ультрас ФК "Шленск" (Вроцлав), передает ZoryaLondonsk в Twitter. На огромном плакате была надпись: "Остановите украинизацию Польши".

В "Шленске" отметили, что не знали о проведении "акции", и заявили, что команда активно оказывала украинцам помощь с самого начала широкомасштабного вторжения рф в Украину

"Перед игрой мы не знали, что на трибунах появится такой баннер. Напомним, что с самого начала российского вторжения в Украину Шленск-Вроцлав активно помогал нашим восточным соседям. Клуб оказывал финансовую, материальную и рекламную поддержку, а игроки, футболисты и сотрудники помогали нуждающимся и местным организациям", – заявил пресс-атташе клуба Анджей Рыбак в комментарии для gol24.pl.

Отметим, в итоге "Шленск" проиграл "Варте" (Познань) со счетом 0:2.

Добавим, с лозунгом "Остановите украинизацию Польши" выступал в польском сейме проросийский депутат Гжегож Браун, который известен своей антиукраинской позицией. К слову, сразу же после выступления его послали в Москву. Браун в сентябре организовал в Варшаве митинг против "деполонизации и украинизации Польши", на который пришли около 200 человек.

Ранее сообщалось, что фанаты "Фенербахче" устроили провокации перед домашним матчем Лиги Европы с "Динамо" (2:1). К слову, в квалификации Лиги чемпионов болельщики стамбульского клуба даже пели хвалебные оды путину.