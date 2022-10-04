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Польський клуб наздогнала карма за антиукраїнський банер (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ультрас "Шльонська" вивісили банер "Зупиніть українізацію Польщі" Новина оновлена 04 жовтня 2022, 21:58
Ультрас "Шльонська" вивісили банер "Зупиніть українізацію Польщі"

У клубі відхрестилися від дій фанатів

Польща допомагає українцям з початку повномасштабного вторгнення рф, однак і там знаходяться люди, які незадоволені хвилею біженців із сусідньої країни.

На матчі 11-го туру чемпіонату Польщі з футболу до об’єктивів телекамер потрапив антиукраїнський банер, який розмістили на трибунах ультрас ФК "Шльонськ" (Вроцлав), передає ZoryaLondonsk у Twitter. На величезному плакаті був напис: "Зупиніть українізацію Польщі".

У "Шльонську" зазначили, що не знали про проведення "акції", і заявили, що команда активно надавала українцям допомогу від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

"Перед грою ми не знали, що на трибунах з’явиться такий банер. Нагадаємо, що з самого початку російського вторгнення в Україну Шльонськ-Вроцлав активно допомагав нашим східним сусідам. Клуб надавав фінансову, матеріальну та рекламну підтримку, а гравці, футболісти та співробітники допомагали нужденним та місцевим організаціям”, – заявив пресаташе клубу Анджей Рибак у коментарі для gol24.pl.

Зазначимо, у підсумку "Шльонськ" програв "Варті" (Познань) з рахунком 0:2.

Додамо, з гаслом "Зупиніть українізацію Польщі" виступав у польському сеймі проросійський депутат Гжегож Браун, який відомий своєю антиукраїнською позицією. До речі, відразу після виступу його послали до Москви. Браун у вересні організував у Варшаві мітинг проти "деполонізації та українізації Польщі", на який прийшли близько 200 людей.

Раніше повідомлялося, що фанати "Фенербахче" влаштували провокації перед домашнім матчем Ліги Європи з "Динамо" (2:1). До речі, у кваліфікації Ліги чемпіонів уболівальники стамбульського клубу навіть співали хвалебні оди путіну.

Теги:
#Україна #Футбол #Польща #Вроцлав #ФК Шльонськ