У Польщі придумали чим ще допомогти Україні: прем’єр країни озвучив важливе рішення

Польща може відкрити хаб для ремонту української техніки

Київ та Варшава обговорюють створення спеціального хаба у Польщі, де ремонтуватимуть пошкоджену техніку та навчатимуть українських військовослужбовців.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, про це розповів прем’єр Польщі Матеуш Моравецький за підсумком зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським.

За словами Моравецького, Європа, США та весь вільний світ мають підтримати Україну в її боротьбі, а Польща завжди надаватиме допомогу.

Він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським обговорювалося, зокрема, створення спеціального хаба, де проводився б ремонт пошкодженої української техніки та навчання українських військових.

Крім того, йшлося і про участь польських компаній у відновленні України.

Прем’єр Польщі також висловив переконання, що завдяки героїзму українців та згуртованості партнерів простір європейських цінностей буде захищений.

"Я вірю, що Україна переможе. Що військова та фінансова допомога буде ефективна для остаточної перемоги", — наголосив він.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо розширення прав громадян Польщі на території нашої країни. Варто зазначити, що відповідний документ був розроблений у відповідь на аналогічний, ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну.