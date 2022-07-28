Рада дала добро на розширення прав поляків в Україні: про що йдеться

Це була відповідь України на аналогічний жест Польщі після початку російського вторгнення

У четвер, 28 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт з розширення прав громадян Польщі на території нашої країни, який пропонував президент Володимир Зеленський. За документ проголосували 283 народних обранці.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у власному Telegram-каналі.

Він зазначив, що схваленим законопроєктом Україна надала полякам особливі гарантії, зокрема:

можливість перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття Закону та користуватися правами й свободами, які мають громадяни України;

працевлаштовуватися без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

отримувати державну реєстрацію як платники податків та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

проводити господарську діяльність;

здобувати освіту, соціальні виплати, отримувати медичні послуги на умовах громадян України.

Варто зазначити, що законопроєкт стосовно розширення прав поляків в Україні було розроблено у відповідь на аналогічний, ухвалений у Польщі після початку російського вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда зробив знакову заяву про кордони з Україною. Польський лідер зазначив, що кордонів між нашими державами не буде і це дасть можливість будувати спільне майбутнє.