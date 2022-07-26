Туристи з Польщі побили росіян у Туреччині через Україну: що сталося

Російські пропагандисти вже скаржаться

У Туреччині група вихідців із Польщі побили росіян нібито через позицію щодо війни в Україні.

Принаймні, так ситуацію описують російські пропагандисти. Як передає DIP, у повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі "Рибар", зазначено, що інцидент стався у готелі Quattro Beach на курорті Аланія.

Зазначається, що ситуація сталася 13 липня, тоді дружнє спілкування між групою поляків та росіян переросло у бійку через питання про Україну та позицію щодо війни.

Також пропагандисти пишуть, що поліцію персонал готелю не викликав, а це зробили інші туристи. У повідомленні також зазначено, що правоохоронці, які прибули на місце, не стали навіть надавати допомогу постраждалому росіянину, а відразу доставили його в дільницю, де змусили зізнатися, що це саме він почав бійку. На той час польські туристи вже встигли втекти.

Стверджується також, що адміністратор готелю нібито був знайомий із поляками і тому зажадав підписати відмову від претензій, погрожуючи виселенням.

Але є й інша версія

Після розголосу ситуації у ЗМІ журналістам вдалося зв’язатися з готелем та запросити коментар.

Декілька сімейних пар розпивали алкоголь і розмовляли. Коли росіянин повернувся до столика після недовгої відсутності, то помітив, як на плече його дружини поклав руку один з туристів. Ця ситуація, швидше за все, і стала основою подальшого конфлікту. Громадянин рф попрямував до столика і по дорозі зачепив полячку. Вона впала, і в результаті її знайомі почали бійку з росіянином", — пояснила представник Quattro Beach.

Як повідомлялося раніше, нещодавно двоє російськомовних чоловіків накинулися з кулаками та матами на відому українську телеведучу Ганну Олицьку через те, що її маленький син посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні".