Туристы из Польши избили россиян в Турции из-за Украины: что произошло

Российские пропагандисты уже жалуются

В Турции группа выходцев из Польши избили россиян якобы из-за позиции относительно войны в Украине.

По крайней мере так ситуацию описывают российские пропагандисты. Как передает DIP, в сообщении, размещенном в телеграм-канале "Рыбарь", указано, что инцидент произошел в отеле Quattro Beach на курорте Алания.

Отмечается, что ситуация произошла 13 июля, тогда дружеское общение между группой поляков и россиян переросло в драку из-за вопроса об Украине и позиции относительно войны.

Также пропагандисты пишут, что полицию персонал отеля вызывать не стал, а это сделали другие туристы. В сообщении также указано, что прибывшие на место правоохранители не стали даже оказывать помощь пострадавшему россиянину, а сразу доставили его в участок, где заставили признаться, что это именно он начал драку. К тому времени польские туристы уже успели скрыться.

Утверждается также, что администратор отеля якобы был знаком с поляками и поэтому потребовал подписать отказ от претензий, пригрозив выселением.

Но есть и другая версия

После огласки ситуации в СМИ, журналистам удалось связаться с отелем и запросить комментарий.

"Несколько семейных пар распивали алкоголь и беседовали. Когда россиянин вернулся к столику после недолгого отсутствия, то заметил, как на плечо его супруги положил руку один из туристов. Эта ситуация, скорее всего, и стала основой дальнейшего конфликта. Гражданин РФ направился к столику и по пути задел полячку. Она упала, и в итоге ее знакомые начали драку с россиянином", — объяснила произошедшее представитель Quattro Beach.

Как сообщалось ранее, недавно двое русскоговорящих мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".