Рада дала добро на расширение прав поляков в Украине: о чем идет речь

Это был ответ Украины на аналогичный жест Польши после начала российского вторжения.

В четверг, 28 июля, Верховная Рада приняла законопроект по расширению прав граждан Польши на территории нашей страны, предложенный президентом Владимиром Зеленским. За документ проголосовали 283 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

Он отметил, что одобренным законопроектом Украина предоставила полякам особые гарантии, в частности:

возможность находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия Закона и пользоваться правами и свободами граждан Украины;

трудоустраиваться без специального разрешения на применение труда иностранцев;

получать государственную регистрацию как налогоплательщики и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

проводить хозяйственную деятельность;

получать образование, социальные выплаты, получать медицинские услуги на условиях, как и у граждан Украины.

Стоит отметить, что законопроект о расширении прав поляков в Украине был разработан в ответ на аналогичный, принятый в Польше после начала российского вторжения в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда сделал знаковое заявление о границах с Украиной. Польский лидер отметил, что границ между нашими государствами не будет, и это позволит строить общее будущее.