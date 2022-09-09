В Польше придумали, чем еще помочь Украине: премьер страны озвучил важное решение

Польша может открыть хаб для ремонта украинской техники

Киев и Варшава обсуждают создание специального хаба в Польше, где будут ремонтировать поврежденную технику и обучать украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий по итогу встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

По словам Моравецкого, Европа, США и весь свободный мир должны поддержать Украину в ее борьбе, а Польша всегда будет оказывать помощь.

Он отметил, что во время встречи с Зеленским обсуждалось, в том числе, создание специального хаба, где проводился бы ремонт поврежденной украинской техники и обучение украинских военных.

Кроме того говорилось и об участии польских компаний в восстановлении Украины

Премьер Польши также выразил убеждение, что благодаря героизму украинцев и сплоченности партнеров, пространство европейских ценностей будет защищено.

"Я верю, что Украина победит. Что военная и финансовая помощь будет эффективна для окончательной победы", — подчеркнул он.

Напомним, в июле Верховная Рада приняла законопроект по расширению прав граждан Польши на территории нашей страны. Стоит отметить, что соответствующий документ был разработан в ответ на аналогичный, принятый в Польше после начала российского вторжения в Украину.