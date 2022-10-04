Польша не пустила на матч еврокубков российского футболиста - что сказали в УЕФА

Магомед-Шапи Сулейманов выступает за израильский "Хапоэль"

Матч третьего тура группового этапа Лиги конференций "Лех" — "Хапоэль" (Беэр-Шева) состоится 6 октября в Познани. На игру израильский клуб прилетел без своего игрока Магомеда-Шапи Сулейманова. Его не пустили в Польшу.

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После полномасштабного нападения россии на Украину, поляки всецело поддерживают нашу страну и не пускают на свою территорию граждан рф. Поэтому россиянину Сулейманову не дали визу, сообщает Transfery Piłkarskie.

"Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице", — отгородились от этой ситуации в УЕФА.

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