Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4 октября
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Сегодня сыграют команды первых четырех групп
Во вторник, 4 октября, стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В нем "Шахтер" сыграет с "Реалом".
Сегодня состоятся первые восемь поединков. К вашему вниманию расписание встреч, а результаты и видеообзор матчей будут обновляться по ходу дня.
ГРУППА А
22:00. "Аякс" — "Наполи"
22:00. "Ливерпуль" — "Рейнджерс"
ГРУППА В
22:00. "Порту" — "Байер"
22:00. "Атлетико" — "Брюгге"
ГРУППА С
19:45. "Бавария" — "Виктория"
22:00. "Интер" — "Барселона"
ГРУППА D
19:45. "Марсель" — "Спортинг"
22:00. "Айнтрахт" — "Тоттенхэм"
Ранее мы писали, что на матч в Мадрид "Шахтер" взял 27 футболистов.