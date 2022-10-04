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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4 октября

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4 октября Новость обновлена 04 октября 2022, 10:59

Сегодня сыграют команды первых четырех групп

Во вторник, 4 октября, стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В нем "Шахтер" сыграет с "Реалом".

Сегодня состоятся первые восемь поединков. К вашему вниманию расписание встреч, а результаты и видеообзор матчей будут обновляться по ходу дня.

ГРУППА А

22:00. "Аякс" — "Наполи"

22:00. "Ливерпуль" — "Рейнджерс"

ГРУППА В

22:00. "Порту" — "Байер"

22:00. "Атлетико" — "Брюгге"

ГРУППА С

19:45. "Бавария" — "Виктория"

22:00. "Интер" — "Барселона"

ГРУППА D

19:45. "Марсель" — "Спортинг"

22:00. "Айнтрахт" — "Тоттенхэм"

Ранее мы писали, что на матч в Мадрид "Шахтер" взял 27 футболистов.

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#Футбол #Лига Чемпионов