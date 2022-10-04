Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 4 жовтня

Сьогодні зіграють команди перших чотирьох груп

У вівторок стартує третій тур групового етапу Ліги чемпіонів. У ньому "Шахтар" зіграє з "Реалом".

Сьогодні відбудуться перші вісім поєдинків. До вашої уваги розклад зустрічей, а результати та відеоогляд матчів оновлюватимуться протягом дня.

ГРУПА А

22:00. "Аякс" — "Наполі"

22:00. "Ліверпуль" — "Рейнджерс"

ГРУПА В

22:00. "Порту" — "Байєр"

22:00. "Атлетіко" — "Брюгге"

ГРУПА З

19:45. "Баварія" — "Вікторія"

22:00. "Інтер" — "Барселона"

ГРУПА D

19:45. "Марсель" — "Спортинг"

22:00. "Айнтрахт" — "Тоттенхем"

Раніше ми писали, що на матч у Мадрид "Шахтар" взяв 27 футболістів.