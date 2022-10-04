Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 4 жовтня
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Сьогодні зіграють команди перших чотирьох груп
У вівторок стартує третій тур групового етапу Ліги чемпіонів. У ньому "Шахтар" зіграє з "Реалом".
Сьогодні відбудуться перші вісім поєдинків. До вашої уваги розклад зустрічей, а результати та відеоогляд матчів оновлюватимуться протягом дня.
ГРУПА А
22:00. "Аякс" — "Наполі"
22:00. "Ліверпуль" — "Рейнджерс"
ГРУПА В
22:00. "Порту" — "Байєр"
22:00. "Атлетіко" — "Брюгге"
ГРУПА З
19:45. "Баварія" — "Вікторія"
22:00. "Інтер" — "Барселона"
ГРУПА D
19:45. "Марсель" — "Спортинг"
22:00. "Айнтрахт" — "Тоттенхем"
Раніше ми писали, що на матч у Мадрид "Шахтар" взяв 27 футболістів.