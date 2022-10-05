"Дніпро-1" — "Вадуц": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Дніпряни знову зіграють домашню гру у Словаччині

"Дніпро-1", який в останньому матчі чемпіонату України розгромив "Львів" (0:3), у 3-му турі групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 зіграє проти "Вадуца" з Ліхтенштейну.

У прямому ефірі в Україні матч "Дніпро-1" — "Вадуц" покаже ОТТ-платформа "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну український клуб проведе домашню гру в словацькому місті Кошице на місцевій футбольній арені. Гра 3-го туру ЛК "Дніпро-1" — "Вадуц" відбудеться у четвер, 6 жовтня, початок поєдинку — о 19:45 за київським часом.

Додамо, і "Дніпру-1", і "Вадуцу" необхідно набирати очки (бажано перемагати) для продовження боротьби у турнірі. Після 2 турів нідерландський АЗ пішов у відрив, решта команд виступають у ролі наздоганяючих.

Турнірне становище команд у групі Е Ліги конференцій

Відеоогляд матчу "Львів" — "Дніпро-1"

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій "Дніпро-1" мінімально поступився АЗ (0:1). У наступному матчі дніпряни здобули свою першу перемогу в єврокубках, обігравши на виїзді кіпрський "Аполлон" (1:3).

Раніше повідомлялося, що Коломойський потролив Суркіса після перемоги "Дніпра-1" над "Динамо" (0:3) у чемпіонаті України.