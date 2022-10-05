"Днепр-1" - "Вадуц": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Днепряне вновь сыграют домашнюю игру в Словакии

"Днепр-1" который в последнем матче чемпионата Украины разгромил "Львов" (0:3), в 3-м туре группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 сыграет против "Вадуца" из Лихтенштейна.

В прямом эфире в Украине матч "Днепр-1" — "Вадуц" покажет ОТТ-платформа "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину украинский клуб проведет домашнюю игру в словацком городе Кошице на местной футбольной арене. Игра 3-го тура ЛК "Днепр-1" — "Вадуц" состоится в четверг, 6 октября, начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, и "Днепру-1", и "Вадуцу" необходимо набирать очки (желательно побеждать) для продолжения борьбы в турнире. После 2 туров нидерландский АЗ ушел в отрыв, остальные команды выступают в роли догоняющих.

Турнирное положение команд в группе Е Лиги конференций

Видеообзор матча "Львов" - "Днепр-1"

Напомним, в первом туре Лиги конференций "Днепр-1" минимально уступил АЗ (0:1). В следующем матче днепряне добыли свою первую победу в еврокубках, обыграв на выезде кипрский "Аполлон" (1:3).

Ранее сообщалось, что Коломойский потроллил Суркиса после победы "Днепра-1" над "Динамо" (0:3) в чемпионате Украины.