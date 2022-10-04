Обложил матом и прогнал: московскому таксисту не понравился цвет кожи футболистки
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В стране "денацификаторов" оскорбляют людей на расовой почве
Темнокожие спортсмены в рф сталкиваются с расизмом. Об одном таком случае рассказала нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега.
Соответствующее интервью спортсменки доступно на lenta.ru. Она рассказала, что таксист в Москве отказался везти ее и подругу из-за цвета кожи. Франциска считает, что расизм присущ больше старшему поколению россиян.
"В прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие", – рассказала Ордега.
Спортсменка добавила, что отец предупреждал ее о расизме в рф.
"Отец был против моей поездки и говорил: "Что ты собираешься делать в россии? Там не любят черных. Ты представляешь, что с тобой там может произойти?" А я отвечала ему, что в футболе нет места дискриминации, что еду в россию играть, что спорт – это про любовь, а не про ненависть", – сказала Франциска.
Ранее сообщалось, что волейбольный тренер в рф отказался извиняться перед кубинкой за "обезьяну".
Напомним, российского гонщика дисквалифицировали за нацистское приветствие после победы на чемпионате Европы по картингу.