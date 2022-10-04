Обклав матом і прогнав: московському таксисту не сподобався колір шкіри футболістки

У країні "денацифікаторів" ображають людей на расовому ґрунті

Темношкірі спортсмени в росії стикаються з расизмом. Про один такий випадок розповіла нігерійська футболістка ЦСКА Франциска Ордега.

Відповідне інтерв’ю спортсменки доступне на lenta.ru. Вона розповіла, що таксист у Москві відмовився везти її та подругу через колір шкіри. Франциска вважає, що расизм більш притаманний старшому поколінню росіян.

"Минулого року таксист відмовився везти й обізвав матом мене та мою знайому з Америки, тому що ми темношкірі", — розповіла Ордега.

Спортсменка додала, що батько попереджав її про расизм у рф.

"Батько був проти моєї поїздки й говорив: Що ти збираєшся робити в росії? Там не люблять чорних. Ти уявляєш, що з тобою там може статися?" А я відповідала йому, що у футболі немає місця дискримінації, що їду в росію грати, що спорт – це про кохання, а не про ненависть", – сказала Франциска.

Раніше повідомлялося, що волейбольний тренер у росії відмовився вибачатися перед кубинкою за "мавпу".

Нагадаємо, російського гонщика дискваліфікували за нацистське вітання після перемоги на чемпіонаті Європи з картингу.