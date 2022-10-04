Коломойский потроллил Суркиса после унижения "Динамо"

Коломойский официально не имеет никакого отношения к "Днепру-1"

Известный бизнесмен Игорь Коломойский потроллил президента "Динамо" Игоря Суркиса после разгромного поражения киевлян в матче чемпионата Украины с "Днепром-1" (0:3).

Об этом в интервью "ТаТоТаке" рассказал экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов. Он отметил, что Коломойский был очень рад успеху "Днепра-1", хотя якобы официально не имеет никакого отношения к днепровскому клубу.

"Когда был матч "Динамо" – "Днепр", то Игорь Валерьевич был очень счастлив. Где-то в полночь он вспомнил, что не звонил по телефону Игорю Суркису в этот день. Где-то в полшестого утра он звонил и в собственной манере предлагал Суркису помощь. "Может тебе трансферами помочь? Может тебя усилить как-нибудь?". Говорят, там был троллинг самого высокого уровня.

Зачем скрывать участие Коломойского? Я никогда не поверю, что в "Днепре-1" говорят о футболе без участия и влияния Коломойского", — сказал Денисов.

Добавим, Суркис в сентябрьском интервью "Трибуне" рассказал, что не знает, финансирует ли Коломойский "Днепр-1".

"На сегодняшний день, имеет ли он (Коломойский) отношение к "Днепру-1", вот я вам отвечаю совершенно откровенно. Что такое отношение – финансирует ли он или дает какие-то команды? Я не знаю", — заявлял президент "Динамо".

Справка: СК "Днепр-1" был создан 10 марта 2017 года при инициативе и содействии украинского политика Юрия Березы и экс-футболиста "Днепра" Романа Зозули.

Напомним, после поражения от "Днепра-1" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу намекнул на уход из клуба. Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что румынскому специалисту пора завязывать с активной футбольной деятельностью из-за здоровья.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" добыл историческую победу в еврокубках.