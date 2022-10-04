Коломойський потролив Суркіса після приниження "Динамо"

Коломойський офіційно не має жодного відношення до "Дніпра-1"

Відомий бізнесмен Ігор Коломойський потролив президента "Динамо" Ігоря Суркіса після розгромної поразки киян у матчі чемпіонату України з "Дніпром-1" (0:3).

Про це в інтерв’ю "ТаТоТаке" розповів ексдиректор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов. Він зазначив, що Коломойський був дуже радий успіху "Дніпра-1", хоча нібито офіційно не має жодного відношення до дніпровського клубу.

"Коли був матч "Динамо" – "Дніпро", то Ігор Валерійович був дуже щасливий. Десь опівночі він згадав, що не дзвонив по телефону Ігорю Суркісу в цей день. Десь о пів на шосту ранку він дзвонив і у власній манері пропонував Суркісу допомогу. "Може тобі трансферами допомогти? Може тебе посилити якось?". Кажуть, там був тролінг найвищого рівня.

Навіщо приховувати участь Коломойського? Я ніколи не повірю, що у "Дніпрі-1" говорять про футбол без участі та впливу Коломойського", — сказав Денисов.

Додамо, Суркіс у вересневому інтерв’ю "Трибуні" розповів, що не знає, чи Коломойський фінансує "Дніпро-1".

"На сьогоднішній день, чи має він (Коломойський) відношення до "Дніпра-1", ось я вам відповідаю абсолютно відверто. Що таке відношення — чи фінансує він, чи дає якісь команди? Я не знаю", — заявляв президент "Динамо".

Довідка: СК "Дніпро-1" було створено 10 березня 2017 року за ініціативи та сприяння українського політика Юрія Берези та ексфутболіста "Дніпра" Романа Зозулі.

Нагадаємо, після поразки від "Дніпра-1" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу натякнув, що покине клуб. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що румунському фахівцю настав час зав’язувати з активною футбольною діяльністю через здоров’я.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" здобув історичну перемогу в єврокубках.