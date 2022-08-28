"Хоче "кокнути" під час матчу? Хай іде і не ганьбиться": Маркевич жорстко пройшовся по Луческу

Маркевич вважає, що Луческу час йти з "Динамо"

Іменитий український футбольний фахівець Мирон Маркевич розкритикував "Динамо" та головного тренера команди Мірчу Луческу, який натякнув, що найближчим часом покине клуб, за безвільну поразку від "Дніпра-1" (0:3) у другому турі чемпіонату України.

Відповідну заяву Маркевич зробив у коментарі для 1927.kiev.ua. Він вважає, що 77-річному румунському фахівцю варто замислитися про іншу діяльність через вік. Мирон Богданович зазначив, що "Біло-синім" варто міняти все, аж до керівництва.

"У "Динамо" повна деградація команди. Так не може бути — це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати. Давно все потрібно змінювати. Абсолютно все — враховуючи й керівництво. Можна програти, але не команді, яку недавно зібрали й в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців київського "Динамо".

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш "кокнути" на лаві під час матчу?! Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться", — заявив Маркевич.

Нагадаємо, "Динамо" не зуміло пройти "Бенфіку" в останньому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, поступившись на виїзді з рахунком 0:3. Тепер кияни зіграють на груповій стадії Ліги Європи. До речі, нещодавно "Біло-сині" дізналися імена суперників по групі.