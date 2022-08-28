"Хочет "кокнуть" во время матча? Пусть идет и не позорится": Маркевич жестко прошелся по Луческу

Маркевич считает, что Луческу пора уходить из "Динамо"

Именитый украинский футбольный специалист Мирон Маркевич раскритиковал "Динамо" и главного тренера команды Мирчу Луческу, который намекнул на скорый уход из клуба, за безвольное поражение от "Днепра-1" (0:3) во втором туре чемпионата Украины.

Соответствующее заявление Маркевич сделал в комментарии для 1927.kiev.ua. Он считает, что 77-летнему румынскому специалисту стоит задуматься о другой деятельности из-за возраста. Мирон Богданович отметил, что "Бело-синим" стоит менять все, вплоть до руководства.

"В "Динамо" полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть. Давно все нужно менять. Абсолютно все – учитывая и руководство. Можно проиграть, но не команде, которую недавно собрали, и в одни ворота. Бланко из Аргентины на две головы сильнее игроков "Динамо".

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь "кокнуть" на скамейке во время матча? Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится", — заявил Маркевич.

Напомним, "Динамо" не сумело пройти "Бенфику" в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, уступив на выезде со счетом 0:3. Теперь киевляне сыграют на групповой стадии Лиги Европы. К слову, недавно "Бело-синие" узнали имена соперников по группе.