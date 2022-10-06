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У третьому десятку: Україна дізналася своє місце у рейтингу ФІФА

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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У третьому десятку: Україна дізналася своє місце у рейтингу ФІФА Новина оновлена 06 жовтня 2022, 12:13

Наша команда посідає 27-е місце у світі

У вересні збірна України провела три поєдинки Ліги націй: із Шотландією (0:3), Вірменією (5:0) та знову Шотландією (0:0). Остання нічия з британцями відправила нас до третього кошика відбору Євро-2024.

Однак ці результати ніяк не вплинули на позицію України в новому рейтингу ФІФА. Наша команда залишилася на 27 місці.

У першій десятці рейтингу лише одна зміна — Італія обійшла Іспанію.

ТОП-10 збірних світу

  1. Бразилія
  2. Бельгія
  3. Аргентина
  4. Франція
  5. Англія
  6. Італія
  7. Іспанія
  8. Нідерланди
  9. Португалія
  10. Данія

Нагадаємо, що 9 жовтня відбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2024. Відбірковий турнір пройде з березня по листопад наступного року.

Раніше ми писали, що Україна разом із Іспанією та Португалією подали спільну заявку на проведення ЧС-2030. Вибір господаря мундіалю буде зроблено на конгресі ФІФА у 2024 році.