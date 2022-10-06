В третьем десятке: Украина узнала свое место в рейтинге ФИФА

Наша команда занимает 27-е место в мире

В сентябре сборная Украины провела три поединка Лиги наций: с Шотландией (0:3), Арменией (5:0) и снова Шотландией (0:0). Последняя ничья с британцами отправила нас в третью корзину отбора Евро-2024.

Однако эти результаты никак не сказались на позиции Украины в новом рейтинге ФИФА. Наша команда осталась на 27-м месте.

В первой десятке рейтинга лишь одно изменение — Италия обошла Испанию.

ТОП-10 сборных мира

Бразилия Бельгия Аргентина Франция Англия Италия Испания Нидерланды Португалия Дания

Напомним, что 9 октября состоится жеребьевка квалификации Евро-2024. Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь следующего года.

Ранее мы писали, что Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Выбор хозяина мундиаля будет сделан на конгрессе ФИФА в 2024 году.