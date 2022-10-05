Футболіст "Шахтаря" забив акробатичний гол "Реалу": відео шедевра

Форвард забив гол-красень "боковими ножицями"

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" проводить матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/21 проти "Реала".

Після першого тайму "Вершкові" ведуть з рахунком 2:1. Українець Олександр Зубков під завісу першої половини зустрічі зумів забити неймовірний гол.

Мадридці шокували донеччан на початку першого тайму двома точними пострілами у виконанні Родріго та Вінісіуса Жуніора. "Шахтар" відповів влучним ударом вінгера збірної України Олександра Зубкова.

На 39-й хвилині Михайло Мудрик запустив Богдана Михайличенка по лівому флангу, а крайній захисник зробив навіс у штрафний майданчик, де Зубков "боковими ножицями" вразив нижній кут воріт Андрія Луніна. До речі, український воротар вперше вийшов в основі "Вершкових" у матчі Ліги чемпіонів. Цікаво, що Зубков став першим українцем у складі "Шахтаря", який зумів вразити ворота "Реала".

Відео гола Олександра Зубкова у ворота "Реала":

Додамо, у групі F, де виступають "Шахтар" і "Реал", був зіграний матч 3-го туру між "Лейпцигом" та "Селтіком". Німецький колектив здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. З результатами та відеооглядами матчів Ліги чемпіонів за 4 жовтня можна ознайомитись у нас на сайті.