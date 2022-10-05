Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 5 жовтня

Для нас головний матч дня пройде у Мадриді

У середу, 5 жовтня, триватиме третій тур групового етапу Ліги чемпіонів. У ньому "Шахтар" зіграє із "Реалом". Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар" на нашому сайті.

До вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів, що відбудуться 5 жовтня. Усі дані будуть оновлюватися у міру завершення поєдинків.

ГРУПА E

19:45. "Зальцбург" — "Динамо" Зг

22:00. "Челсі" — "Мілан"

ГРУПА F

19:45. "Лейпциг" — "Селтік"

22:00. "Реал" — "Шахтар"

ГРУПА G

22:00. "Севілья" — "Борусія" Д

22:00. "Манчестер Сіті" — "Копенгаген"

ГРУПА Н

22:00. "Бенфіка" — "ПСЖ"

22:00. "Ювентус" — "Маккабі" Х

Нагадаємо, що у матчі проти "Шахтаря" має всі шанси зіграти український голкіпер "Реала" Андрій Лунін.

Раніше директор "Шахтаря" Даріо Срна зізнався, що його команда не боїться "Реал", адже у донеччан є характер і мужність.