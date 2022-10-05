Ліга чемпіонів: розклад та результати матчів 5 жовтня
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Для нас головний матч дня пройде у Мадриді
У середу, 5 жовтня, триватиме третій тур групового етапу Ліги чемпіонів. У ньому "Шахтар" зіграє із "Реалом". Дивіться онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар" на нашому сайті.
До вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів, що відбудуться 5 жовтня. Усі дані будуть оновлюватися у міру завершення поєдинків.
ГРУПА E
19:45. "Зальцбург" — "Динамо" Зг
22:00. "Челсі" — "Мілан"
ГРУПА F
19:45. "Лейпциг" — "Селтік"
22:00. "Реал" — "Шахтар"
ГРУПА G
22:00. "Севілья" — "Борусія" Д
22:00. "Манчестер Сіті" — "Копенгаген"
ГРУПА Н
22:00. "Бенфіка" — "ПСЖ"
22:00. "Ювентус" — "Маккабі" Х
Нагадаємо, що у матчі проти "Шахтаря" має всі шанси зіграти український голкіпер "Реала" Андрій Лунін.
Раніше директор "Шахтаря" Даріо Срна зізнався, що його команда не боїться "Реал", адже у донеччан є характер і мужність.