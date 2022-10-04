Вперше в історії за "Реал" у Лізі чемпіонів зіграє українець

Травма основного воротаря команди вивела українця із тіні

Український воротар Андрій Лунін після невдалого матчу в Прімері отримав реальний шанс дебютувати за "Реал" у Лізі чемпіонів УЄФА.

Мадридський суперклуб опублікував заявку на матч 3-го туру ЛЧ 2022/23 проти "Шахтаря", передає прес-служба "Вершкових" у Twitter. Примітно, що у складі не знайшлося місце бельгійському воротареві Тібо Куртуа, який є основним голкіпером у клубі. Таким чином, українець, ймовірно, вийде у старті проти "Гірників".

Примітно, що раніше Лунін виступав за "Реал" лише у матчах чемпіонату та Кубку Іспанії. 23-річний Андрій може стати першим українцем, який зіграє за "Королівський клуб" у Лізі чемпіонів.

Заявка Реала на матч із Шахтарем

Додамо, Куртуа отримав травму, повідомляє офіційний сайт клубу. Бельгійському воротареві лікарі поставили діагноз "лівий попереково-крижовий радикуліт".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" на гру проти "Реала" взяв із собою 27 футболістів. Директор "Гірників" Даріо Срна зізнався, що його команда не боїться "Вершкових", адже у донеччан є характер і мужність.

Поєдинок "Реал" — "Шахтар" відбудеться у середу, 6 жовтня, і буде показаний у прямому ефірі в Україні. До речі, букмекери не вірять у перемогу, чи навіть нічию донеччан.