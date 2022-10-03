Лунін провалив дебютний матч на домашній арені "Реала" (відео)

"Реал" вперше у сезоні втратив очки

У неділю, 2 жовтня, воротар збірної України Андрій Лунін, який відстояв на нуль у грі Ліги націй проти Шотландії (0:0), провів свій дебютний матч на "Сантьяго Бернабеу".

У матчі 7-го туру чемпіонату Іспанії "Реал" Луніна приймав "Осасуну". Зустріч, що проходила на "Сантьяго Бернабеу", завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Наприкінці першого тайму "Вершкові" вийшли вперед завдяки безглуздому голу Вінісіуса Жуніора зі штрафного. А вже на початку другого тайму Кіке Гарсія феноменальним ударом головою переправив м’яч у сітку воріт – Лунін не зумів зробити сейв. Додамо, гості завдали всього 2 удари у площину воріт "Реала".

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу доступне на megogo):

Таким чином, українець провів перший матч у сезоні за мадридців та перший на домашній арені "Королівського клубу". "Реал" після цього поєдинку розмістився на 2-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги (19 очок), "Осасуна" (13 очок) — шоста.

Зазначимо, основний воротар "Реала" бельгієць Тібо Куртуа отримав травму. За інформацією офіційного сайту клубу, бельгійському воротареві лікарі поставили діагноз "лівий попереково-крижовий радикуліт". Очікується, що Тібо пропустить кілька матчів, зокрема першу гру із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів. Цей поєдинок відбудеться у середу, 6 жовтня, і буде показаний на ТБ в Україні. До речі, букмекери не вірять в успіх донеччан.