Лунин провалил дебютный матч на домашней арене "Реала" (видео)

"Реал" впервые в сезоне потерял очки

В воскресенье, 2 октября, вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который отстоял на ноль в игре Лиги наций против Шотландии (0:0), провел свой дебютный матч на "Сантьяго Бернабеу".

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал" Лунина принимал "Осасуну". Встреча, проходившая на "Сантьяго Бернабеу", завершилась ничьей со счетом 1:1.

В концовке первого тайма "Сливочные" вышли вперед благодаря нелепому голу Винисиуса Жуниора со штрафного. А уже в начале второго тайма Кике Гарсия феноменальным ударом головой переправил мяч в сетку ворот — Лунин не сумел сделать сейв. Добавим, гости нанесли всего 2 удара в створ ворот "Реала".

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo):

Таким образом, украинец провел первый матч в сезоне за мадридцев и первый на домашней арене "Королевского клуба". "Реал" после этого поединка разместился на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги (19 очков), "Осасуна" (13 очков) — шестая.

Отметим, основной вратарь "Реала" бельгиец Тибо Куртуа травмирован. По информации официального сайта клуба, бельгийскому вратарю врачи поставили диагноз "левый пояснично-крестцовый радикулит". Ожидается, что Тибо пропустит несколько матчей, в частности первую игру с "Шахтером" в Лиге чемпионов. Этот поединок состоится в среду, 6 октября, и будет показан по ТВ в Украине. К слову, букмекеры не верят в успех дончан.