"Ми втратили 14 гравців, але "Реал" не боїмося": гучна заява Даріо Срни

"Шахтар" зіграє в Мадриді проти найтитулованішого клубу ЛЧ

Завтра донецький "Шахтар" проведе двобій третього туру Ліги чемпіонів. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Шахтар".

Напередодні гри з 14-разовим переможцем Кубка/Ліги чемпіонів своїми думками щодо участі команди у Лізі чемпіонів поділився директор "Шахтаря" Даріо Срна.

"Багато хто очікував, що "Шахтар" не набере жодного очка в Лізі чемпіонів. Мовляв, це вже не той Шахтар, що раніше. У цих словах була правда. Ми втратили 14 гравців і наш технічний склад, проте ми в Лізі чемпіонів і в нас в активі чотири очки, вихід у 1/8 фіналу був би неймовірним, але це буде складно.

"Реал" — фаворити, але наша команда має характер і мужність. Ми нікого не боїмося", — цитує Срну Marca.

Директор "Шахтаря" Даріо Срна

Нагадаємо, що єврокубковий тиждень стартує сьогодні матчами Ліги чемпіонів. Дивіться розклад, результати та відео голів на нашому сайті.

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