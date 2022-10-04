"Мы потеряли 14 игроков, но "Реал" не боимся": громкое заявление Дарио Срны

"Шахтер" сыграет в Мадриде против самого титулованного клуба ЛЧ

Завтра донецкий "Шахтер" проведет поединок третьего тура Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Шахтер".

Накануне игры с 14-кратным победителем Кубка/Лиги чемпионов своими мыслями по поводу участия команды в Лиге чемпионов поделился директор "Шахтера" Дарио Срна.

"Многие ожидали, что "Шахтер" не наберет ни одного очка в Лиге чемпионов. Мол, это уже не тот Шахтер, что раньше. В этих словах была правда. Мы потеряли 14 игроков и наш технический состав, но тем не менее мы в Лиге чемпионов и у нас в активе четыре очка. Выход в 1/8 финала был бы невероятным, но это будет сложно.

"Реал" — фавориты, но у нашей команды есть характер и мужество. Мы никого не боимся", — цитирует Срну Marca.

Директор "Шахтера" Дарио Срна

Напомним, что еврокубковая неделя стартует сегодня матчами Лиги чемпионов. Смотрите расписание, результаты и видео голов на нашем сайте.

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