Впервые в истории за "Реал" в Лиге чемпионов сыграет украинец

Травма основного вратаря команды вывела украинца из тени

Украинский вратарь Андрей Лунин, после неудачного матча в Примере, получил реальный шанс дебютировать за "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА.

Мадридский суперклуб опубликовал заявку на матч 3-го тура ЛЧ 2022/23 против "Шахтера", передает пресс-служба "Сливочных" в Twitter. Примечательно, что в составе не нашлось место бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, который является основным голкипером в клубе. Таким образом, украинец, вероятно, выйдет в старте против "Горняков".

Примечательно, что ранее Лунин выступал за "Реал" только в матчах чемпионата и Кубка Испании. 23-летний Андрей может стать первым украинцем, который сыграет за "Королевский клуб" в Лиге чемпионов.

Заявка Реала на матч с Шахтером

Отметим, Куртуа травмирован, сообщает официальный сайт клуба. Бельгийскому вратарю врачи поставили диагноз "левый пояснично-крестцовый радикулит".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Шахтер".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" на игру против "Реала" взял с собой 27 футболистов. Директор "Горняков" Дарио Срна признался, что его команда не боится "Сливочных", ведь у дончан есть характер и мужество.

Поединок "Реал" — "Шахтер" состоится в среду, 6 октября, и будет показан в прямом эфире в Украине. К слову, букмекеры не верят в победу, или даже ничью дончан.