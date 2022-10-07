Нехай на базарі картоплею торгує! Футболіста "Динамо" вилаяли за фатальну помилку (відео)

Денис Попов став винуватцем поразки киян у матчі з "Ренном"

Київське "Динамо" зазнало третьої поразки в Лізі Європи. У гостях від "Ренна" — 1:2. Гру столичного клубу прокоментував відомий футбольний агент В’ячеслав Заховайло.

"Луческу повністю програв тактичну дуель. Я не побачив його реакції в ході поєдинку. Важко сказати, чим вони займаються в тренувальному процесі. Команда виглядає просто некерованою.

Відсутність організації гри в обороні, гравці створюють вигляд відбору м’яча, величезний брак у передачах, програні дуелі у штрафному майданчику. Немає агресії, згаслі очі майже у всіх. Про атакуючі дії взагалі промовчу. Щось відбувається усередині.

Гравців лаяти не хочеться, але Попова після цієї гри я відправив би не в дубль, а торгувати картоплею на базар", — цитує Заховайла sport.ua.

Нагадаємо, що жахлива помилка Дениса Попова на останніх хвилинах призвела до голу у ворота "Динамо".

За цей єврокубковий тиждень наші команди заробили лише одне очко: у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна на 15-му місці.